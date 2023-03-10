Митингующие в Тбилиси пообещали вновь собраться в пятницу, 10 марта Фото: REUTERS

Участники акции протеста в центре Тбилиси пообещали собраться в пятницу у парламента Грузии. Кадры транслируют грузинские телекомпании в прямом эфире.

Митингующие призывают сторонников собраться утром 10 марта, когда будет идти пленарное заседание парламента, в ходе которого должен быть отозван законопроект об иностранных агентах.

«Ждем всех завтра, в 12.00 (11.00 мск), нас должно быть много, так как в это время пройдет заседание парламента», - заявил один из протестующих.

Как писал сайт KP.RU, 2 марта 2023 года оппозиционные депутаты в парламенте Грузии пытались помешать началу рассмотрения законопроекта об иностранных агентах, что привело к потасовке.

6 марта депутаты грузинского парламента устроили драку во время рассмотрения проекта закона об иностранных агентах, на улице также проходил митинг против принятия документа.

7 марта в Тбилиси участники акции протеста против законопроекта об иноагентах закидали полицейских «коктейлями Молотова».

8 марта у единственного пропускного пункта через российско-грузинскую границу «Верхний Ларс» образовалась огромная пробка из желающих выехать на территорию России на фоне усилившихся протестов в Грузии.

9 марта из парламента Грузии отозван законопроект об иноагентах, ставшей причиной двухдневных массовых протестов в Тбилиси. Однако, оппозиция уже заявила, что несмотря на это, продолжит акции и митинги.

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