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НовостиВ мире9 марта 2023 21:35

HM: В Гамбурге не менее шести человек погибли в результате стрельбы

На севере Германии произошло нападение на горожан
Сергей ГАПЧУК
Bild: В Гамбурге не менее шести человек погибли в результате стрельбы

Bild: В Гамбурге не менее шести человек погибли в результате стрельбы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На севере Германии в городе Гамбург не менее шести человек погибли в результате стрельбы у центра «Свидетелей Иеговы»,* нападавший сбежал, об этом сообщило издание Hamburger Morgenpost.

По данным газеты, нападение произошло в районе Альстердорфе в четверг около 21.00 по местному времени.

«Минимум шесть человек погибло, много в том числе тяжело раненых», - отметили в статье.

Журналисты уточнили, что на месте трагедии находятся спасатели и полиция.

*Запрещенная в России экстремистская организация

Как писал сайт KP.RU, утром 5 декабря 2022 года неизвестный мужчина совершил нападение на двух учениц начальной школы в немецкой коммуне Иллеркирхберг земли Баден-Вюртемберг после чего скрылся в доме, где живут беженцы. Обе пострадавшие получили тяжелые ранения.

Позже стало известно, что одна из двух раненных школьниц умерла от полученных травм.

В мае прошлого года один человек пострадал в результате стрельбы в гимназии Ллойда в городе Бремерхафен, расположенной на северо-западе Германии.

Как сообщают правоохранительные органы, стрельба произошла утром в четверг, 19 мая. В заявлении уточняется, что раненный человек не был учащимся школы, а нападавший был задержан.