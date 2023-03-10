HM: В Гамбурге не менее шести человек погибли в результате стрельбы

Bild: В Гамбурге не менее шести человек погибли в результате стрельбы
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
На севере Германии в городе Гамбург не менее шести человек погибли в результате стрельбы у центра «Свидетелей Иеговы»,* нападавший сбежал, об этом сообщило издание Hamburger Morgenpost.
По данным газеты, нападение произошло в районе Альстердорфе в четверг около 21.00 по местному времени.
«Минимум шесть человек погибло, много в том числе тяжело раненых», - отметили в статье.
Журналисты уточнили, что на месте трагедии находятся спасатели и полиция.
*Запрещенная в России экстремистская организация
Как писал сайт KP.RU, утром 5 декабря 2022 года неизвестный мужчина совершил нападение на двух учениц начальной школы в немецкой коммуне Иллеркирхберг земли Баден-Вюртемберг после чего скрылся в доме, где живут беженцы. Обе пострадавшие получили тяжелые ранения.
Позже стало известно, что одна из двух раненных школьниц умерла от полученных травм.
В мае прошлого года один человек пострадал в результате стрельбы в гимназии Ллойда в городе Бремерхафен, расположенной на северо-западе Германии.
Как сообщают правоохранительные органы, стрельба произошла утром в четверг, 19 мая. В заявлении уточняется, что раненный человек не был учащимся школы, а нападавший был задержан.