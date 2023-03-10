FT: США в частном порядке призвали мировых трейдеров торговать российской нефтью Фото: REUTERS

Власти США непублично призвали крупнейших нефтетрейдеров продолжать перевозить российскую нефть, в отношении которой действует потолок цен, об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Американская сторона активно поощряла нас… к возобновлению перевозок (российской – прим.) нефти», - заявил источник в одной из компаний.

В статье отметили, что сотрудники Минфина США проводили встречи с представителями таких крупных трейдеров, как Trafigura и Gunvor

«Их заверили, что они не будут нарушать введенные Западом ограничения, если увеличат объемы операций с российской сырой нефтью и нефтепродуктами», - пояснило издание.

Как писал сайт KP.RU, 4 декабря 2022 года Евросоюз окончательно утвердил потолок цен на нефть, происходящую из России. Соответствующий релиз опубликован в официальном журнале ЕС совместно с таблицей, в которой указана предельная цена на российскую нефть. Согласно документу, она составляет 60 долларов за баррель.

18 декабря журнал Foreign Policy заявил, что потолок цен на нефть, установленный на уровне 60 долларов за баррель, наносит больше вреда Европе, чем России.

«Поскольку большая часть блока отказывается от российской нефти без особого ожидаемого эффекта, жалобы различных государств — членов ЕС и их граждан на то, что вся схема неэффективна и только вредит Европе, — лишь вопрос времени», - говорилось в публикации.

27 декабря президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Согласно документу, Россия прекращает поставки нефти и нефтепродуктов, если в контрактах прописан «ценовой потолок». Отмечено, что исключения возможны, но только по решению президента.