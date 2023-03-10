Дипломат Гильмутдинова: В Совбезе ООН право вето должно быть неприкосновенным Фото: REUTERS

Советник постпредства РФ Дина Гильмутдинова на заседании Генассамблеи заявила, что в Совбезе ООН право вето должно быть неприкосновенным.

«При любой реформе Совета безопасности ООН должны оставаться неприкосновенными нынешний статус и полномочия постоянных членов (РФ, Китай, США, Франция, Великобритания), включая право вето», - сказала дипломат.

Как писал сайт KP.RU, 24 ноября 2022 года в ходе своего выступления по видеосвязи на экстренно созванном заседании Совбеза ООН Зеленский сообщил, что, по его мнению, Россия должна быть лишена права вета в Совете безопасности ООН.

Ранее 11 августа 2015 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что разговоры об ограничении права вето постоянных членов Совета Безопасности ООН не имеют перспективы.

«Что касается идей об отказе от права вето или о добровольном ограничении права вето, то они звучат не впервые», - сказал Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что «мы считаем, что они не имеют серьезной перспективы, поскольку право вето закреплено в Уставе ООН без каких-либо условий и оговорок».

Дипломат добавил, что положение обязаны уважать все государства, которые ратифицировали устав ООН, независимо от личных предпочтений.