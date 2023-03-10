Министр Кравцов: Ремонт проведен в 500 школах в новых регионах России

Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал «Комсомольской правде» о работе, которая ведется для интеграции новых регионов в образовательную сферу страны.

«О состоянии школ, детских садов, образовательных кружков можно говорить долго. Если в Луганской и Донецкой Народных Республиках коллеги постепенно подтягивались к нашему уровню, то состояние объектов и их материальное наполнение в Запорожской и Херсонской областях было удручающим», - сообщил министр.

Кравцов подчеркнул, что «мы сразу взялись за инфраструктуру - вместе с Минстроем провели ремонтно-восстановительные работы в 500 школах».

«Направили почти 500 школьных автобусов. Решили вопрос со школьным питанием - более 100 тысяч обучающихся 1 - 4-х классов сегодня в новых регионах получают горячее питание», - отметил глава министерства.

По словам Кравцова, решение президента о единовременных выплатах в размере 10 тысяч рублей жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей положительно сказалось на подготовке семей к началу нового учебного года. Это конкретная и очень важная мера поддержки для родителей более 300 тысяч школьников.

Он уточнил, что более 20 тысяч педагогов и руководящих работников с новых территорий уже повысили свой профессиональный уровень и готовы давать ребятам действительно качественные знания.

Кроме этого, министр Кравцов озвучил некоторые цифры. За счет средств федерального бюджета в школы новых регионов России было поставлено: 4 811 079 учебников; оборудовано 999 компьютерных классов, 744 комплекта наглядных пособий (карты, таблицы, портреты ученых и другие материалы), 834 комплекта государственной символики, 14 737 единиц спортивного оборудования и инвентаря, 25 787 единиц школьной мебели; 494 школьных автобуса; 50 721 единица мебели и оборудования для столовых и пищеблоков.

Полное интервью министра просвещения России Сергея Кравцова читайте на KP.RU.