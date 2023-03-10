Секретарь СНБО Украины Данилов признал, что украинцы умирают за интересы стран НАТО Фото: Александр КОЦ

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире украинского ток-шоу признал, что солдаты ВСУ погибают за страны Североатлантического альянса.

«Нужно вслух начинать говорить Западу: мы знаем, что защищаем не только себя, мы защищаем страны НАТО», - заявил он.

Он признал, что «страны Балтии, Польша - мы сегодня воюем за них, кладем свои жизни, и это нужно говорить вслух».

Как писал сайт KP.RU, в январе 2023 года министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что НАТО вряд ли бы нашло еще такие страны, «которые, как Украина, готовы жертвовать десятками тысяч своих граждан».

Тем самым признал, что Киев выполняет те задачи, ради которых блок НАТО создавался и существует по сей день. Нынешняя Украина борется против России за Североатлантический альянс и вместо него. А совсем не за Украину.

14 января постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина превратилась в ЧВК, принадлежащую НАТО, которую снабжают вооружением, деньгами, а затем указывают, куда стрелять.

1 февраля директор СВР РФ Сергей Нарышкин заявил, что НАТО повышает ставки в противостоянии на Украине, мечтая о стратегическом поражении России. По его словам, именно это является одной из очевидных целей «коллективного Запада» на Украине.