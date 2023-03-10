Премьер Венгрии Орбан допустил пересмотр двусторонних отношений с Россией Фото: REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал обдумать будущее взаимоотношений с Россией, об этом он заявил на экономическом форуме в Будапеште.

«Внешней и экономической политике Венгрии необходимо много думать о том, какую систему отношений мы можем установить и поддерживать с Россией в ближайшие 10–15 лет», - сказал Орбан.

Премьер пояснил, что восстановление взаимоотношений между Европой и Россией после окончания конфликта на Украине «далеко от реальности», хотя и является «естественным» и «понятным» требованием.

«По ряду причин, в основном, энергетического характера, в интересах Будапешта сохранить как можно больше отношений с Москвой», - подчеркнул Орбан.

Как писал сайт KP.RU, ранее Виктор Орбан заявил, что Будапешт не верит в возможность скорого восстановления экономических связей Европейского союза и Москвы.

Он отметил, что страны Евросоюза сейчас переживают скоординированную реструктуризацию власти.

5 марта 2023 года председатель парламента Венгрии Ласло Кевер отметил, что страны Евросоюза и НАТО, поставляя Украине многомиллиардную помощь, сами стали участниками конфликта.

28 февраля премьер Венгрии Орбан подчеркивал, что Европа шаг за шагом приближается к прямому участию в украинском конфликте, отправляя Киеву танки и другое вооружение.

Обсуждение поставки Украине истребителей также втягивает Европу в конфликт, уточнил он.