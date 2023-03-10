Полянский: Россия обнародует переписку с Данией, Швецией и Германией по диверсиям на «Северных потоках» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия скоро опубликует и распространит среди членов Совбеза ООН переписку с Данией, Швецией и Германией по поводу расследования диверсии на «Северном потоке», об этом заявил в интервью Джэксону Хинклу первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Ведутся расследования в ряде стран - Дании, Швеции и ФРГ. Нас не привлекают к этим расследованиям. Не потому, что мы не хотим, а потому что нас держат в стороне», - сообщил Полянский.

Дипломат отметил, что «нам отказывают в доступе к какой-либо информации, не дают участвовать, несмотря на то, что мы - затронутая сторона. Мы должны участвовать в расследовании».

«Ряд западных стран в Совбезе не хотят работать с проектом российской резолюции, призывающей генсека ООН создать комиссию для расследования диверсии на «Северных потоках», так как считают такое расследование ненужным», - подытожил Полянский.

Как писал сайт KP.RU, 26 сентября 2022 года произошел подрыв ниток газопроводов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Накануне диверсии в этом районе были замечены американские военные корабли и еще два судна с выключенными респондерами.

18 ноября 2022 года Шведская прокуратура и служба безопасности заявили, что взрывы газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» стали результатом «грубой диверсии».

8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш в своем опубликованном расследовании заявил, что российские газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были взорваны по прямому указанию администрации Джо Байдена. Операцию готовили и провели американские военные и спецслужбы при помощи коллег из Норвегии.

4 марта 2023 года депутат Европарламента Мик Уоллес, комментируя вопрос о причастности Вашингтона к взрывам на «Северных потоках», заявил, что ЕС полностью подчинен США и призвал Брюссель начать расследования произошедших диверсий.