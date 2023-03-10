Госдеп США приветствовал отзыв законопроекта об иноагентах в Грузии Фото: REUTERS

США приветствуют отзыв законопроекта об иноагентах в Грузии и призывают правящую в стране партию не возвращать его в повестку, об этом заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.

«Мы приветствуем решение отозвать законопроект...», - сказал Прайс на брифинге.

Он отметил, что «мы призываем правящую партию официально от него отказаться и не продвигать законодательство такого рода, именно потому что оно не совместимо с грузинскими и евроатлантическими ценностями».

Как писал сайт KP.RU, 8 марта 2023 года Мария Захарова высмеяла критику закона об иноагентах в Грузии со стороны главы евродипломатии Жозепа Борреля, который назвал его несовместимым с ценностями Евросоюза.

Дипломат подчеркнула, что аналогичный закон действует в США на протяжении уже 85 лет.

«Теперь понятно, почему США еще не в Европейском союзе - там этот закон действует с 1938 года», - написала Захарова.

Напомним, ранее в парламент Грузии внесли два законопроекта об иноагентах - «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов».

После того, как оппозиция раскритиковала первый вариант проекта, парламентское большинство подготовило второй, более «жесткий» - так называемый «американский», по сути он является переводом на грузинский Закона о регистрации иностранных агентов, принятого в США в 1938 году.

В этом законопроекте статус иноагента предусмотрен не только для СМИ и неправительственных организаций, но и для других юридических и физических лиц, а за нарушение грозит уголовная ответственность.