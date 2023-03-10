Си Цзиньпин первым в истории Китая избран на должность председателя в третий раз Фото: REUTERS

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок, свидетельствуют итоги голосования.

Си Цзиньпин стал первым в истории Китая председателем, избранным на третий срок.

Помимо этого, Си Цзиньпин переизбран на должность главы Центрального военного совета (ЦВС) Китая, который осуществляет руководство и единое командование всеми вооруженными силами страны.

Как писал сайт KP.RU, 23 октября 2022 года президент России Владимир Путин отправил председателю Си телеграмму по случаю переизбрания.

«Примите самые тёплые поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост Генсека Центрального комитета компартии Китая. Итоги юбилейного 20-го съезда КПК в полной мере подтвердили Ваш высокий политический авторитет, а также сплоченность возглавляемой Вами партии», - написал российский лидер.

Президент первым поздравил главу Китая с третьим сроком во главе страны.

Си Цзиньпин стал первым политиком эпохи китайского экономического чуда, который остался на третий срок. Отец экономических реформ Дэн Сяопин в свое время добился ограничения в два срока. Но председатель Си несколько лет назад этот лимит отменил.