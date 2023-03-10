WSJ: Илон Маск собирается построить собственный город в Техасе Фото: REUTERS

Американский предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск собирается построить свой город на недавно приобретенной земле неподалеку от города Остин, штат Техас. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Сообщается, что Маск и работники его компаний описывали данную идею как определенного рода техасскую утопию около реки Колорадо, где возможно было бы работать и жить. Отмечается, что город, который планирует построить предприниматель, примыкает к помещениям компаний Маска SpaceX и Boring Company, строящимся в Техасе.

Как передает издание, на приобретенной Маском территории уже возведена группа модульных домов, а также бассейнов, тренажерный зал и спортивная зона на открытом воздухе. Один из главных помощников миллиардера президент Boring Company Стив Дэвис рассказал о еще более масштабных планах, в которые включено строительство полноценного большого города.

Согласно законодательству Техаса, заявку на регистрацию города разрешают подавать только после проживания в нем по меньшей мере 201 человек.