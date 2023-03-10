Найти баланс между экологией и экономикой, чтобы не навредить людям

Фото: Евгений Михайлов

Как бы сложно не звучало название мероприятия, суть его проста и понятна – для решения экологических проблем нужны специалисты. В течение 20 лет с момента развала СССР в нашей стране мало задумывались об охране окружающей среды. Экологи были не в почете, молодые люди охотнее учились на юристов и экономистов. Но в последнее десятилетие экологии уделяется большое внимание со стороны государства. Ведь если не сейчас, то потом будет поздно. Глава Всероссийского общества охраны природы и посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов часто говорит, что многие десятилетия индустриализации страны мы брали от природы все, пришла пора воздать ей должное своей заботой. Однако сделать это без квалифицированных кадров, грамотных общественников будет очень сложно.

К тому же стратегия ООН на устойчивое развитие государств является своеобразным призывом к деи ствию. Она нацелена на улучшение благосостояния и защиту планеты. Государства признают, что меры по ликвидации бедности должны приниматься параллельно усилиям по наращиванию экономического роста и решению целого ряда вопросов в области образования, здравоохранения, социальнои защиты и трудоустрои ства, а также борьбе с изменением климата и защите окружающеи среды. Пришло время задуматься каким будет дальнеи шее развитие глобальнои экономики. Необходимо уделить особое внимание разработке новых образовательных программ как для студентов, так и для взрослых слушателеи по подготовке высших управленческих и кадровых резервов для россии ских регионов, необходима разработка предложении по развитию научных исследовании , научно-техническои и инновационнои деятельности.

На прошедшей встрече представители Офиса Программы ООН по окружающей среде в России, Минприроды Российской Федерации, Всероссийского общества охраны природы, Президентской академии и другие спикеры поделились своими соображениями о подготовке специалистов.

ОБЪЯСНЯТЬ И ИСКАТЬ КОМПРОМИСС

Губернатор Иркутскои области Игорь Кобзев подчеркнул, что вопросы экологии для региона более чем актуальны. Но еще более актуальными они становятся в связи с поиском баланса между интересами государства, бизнеса и жителями. Глава Приангарья привел несколько весомых примеров, которые показывают, что многие нюансы необходимо решать на законодательном уровне. Иначе поиски решений могут завести в тупик. Руководитель региона привел в пример ряд экологических проблем, которые требуют сегодня серьезных и взвешенных управленческих решений – строительство школы в центральной экологической зоне Байкала, восстановление линий селезащиты в районе карт-шламонакопителей на берегу озера, где хранятся миллионы тонн отходов закрытого целлюлозного комбината БЦБК.

- Сгорела школа в Большом Голоустном, - рассказал губернатор. - Посёлок находится в центральной экологической зоне Байкала, новую строить по закону нельзя. И детям (а это 70 человек) приходилось каждый день за 50 километров ездить. Нам пришлось возводить модульную конструкцию и потом долго судиться, чтобы надзорные ведомства признали ее законной, и ребята смогли учиться ближе к дому. Вот еще пример. В картах-шламонакопителях на берегу Байкала хранятся миллионы тонн отходов закрытого целлюлозного комбината, БЦБК. Процесс их ликвидации только сейчас стронулся с «мертвой точки», а местность селеопасная. В любой момент поток воды и камней может разрушить места хранения отходов и привести к экологической катастрофе мирового значения. Эксперты говорят, что сель в этих местах сходит раз в 50 лет. Последний раз она была в 1972 году. Нужно восстанавливать селезащиту, которая за годы обветшала. Но мешает закон о защите центральной экологической зоны Байкала, ведь для этого потребуется вырубить 400 деревьев. Как это сделать? Закон нарушать. А если не нарушать, то сойдет сель и опасные отходы попадут в Байкал. Как найти компромисс?

По словам Кобзева, таких противоречивых ситуаций множество. По берегам озера в проблемных зонах 77 населенных пунктов и в них живет 30 тысяч человек. Игнорировать их интересы нельзя. Единственный возможный путь – это компромисс и разъяснение.

Фото: Евгений Михайлов

ДЕЛО ЗА КАДРАМИ

Кроме того, Игорь Кобзев рассказал, что в регионе ведется работа по подготовке молодых специалистов. И большое внимание уделяется экологической направленности. В свою очередь и.о. директора Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Руслан Корчагин поддержал такой подход, но подчеркнул, что нужно уделять серьезное внимание не только формированию экологической грамотности подрастающего поколения, но повышению квалификации руководства регионов и крупнейших компаний нашей страны, а также представителей муниципалитетов, которые и олицетворяют для людей власть.

- Управленец, принимая решение, обязательно должен учитывать его экологические последствия, иметь долгосрочное видение ситуации, – отметил Руслан Корчагин – Нужно, чтобы Президентская академия совместно с вузами Иркутской области разработала образовательные программы для госслужащих.

Идею подготовки специалистов на базе РАНХИГС поддержал и генеральный директор «Заповедного Прибайкалья» Умар Рамазанов. Ведь это же нонсенс - в стране множество особо охраняемых природных территорий, но нет учебных заведений, где бы готовили для них руководителей и специалистов.

- К нам приходят, думая, что нацпарк – это только наука, - сказал Рамазанов. - А это и вопросы мусора, и защита лесов от пожаров, и экологический туризм, и многое другое. Нужны люди с профильным образованием.

Директор Центра развития водохозяи ственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш сравнил заботу об окружающей среде с защитой родины.

- Есть такая профессия родину защищать и нужно обучать людей, - сказал он.

Илья Разбаш – идейный вдохновитель и руководитель самой масштабной волонтерской акции в стране по уборке берегов водоемов «Вода России». Только за прошлый год в ней приняли участие 1340000 добровольцев. Они собрали и вывезли более 9 млн мешков мусора.

- В данной ситуации мы первичное звено подготовки будущих специалистов, - отметил Илья Разбаш. – Причем не только на уровне нашей акции. Например, на протяжении последних 8 лет мы вместе с Росводресурсами проводим обучающие проекты. Это и экоуроки, и юниорский водный конкурс, и вузовские квесты.

С ООН ВО ГЛАВЕ

Руководитель Офиса программы ООН по окружающей среде в России Владимир Мошкало рассказал, что в 2022 году в ООН приняли две важные конвенции: по борьбе с изменением климата в Шарм-эль-Шейхе и по сохранению биоразнообразия в Монреале.

- Теперь все страны, в том числе и Россия на уровне Минприроды, должны разработать планы действий до 2050 года, - сказал Мошкало. – Но без участия регионов это будет сделать невозможно. И это снова приводит нас к мысли о важности экологического образования управленцев.

- Пришло время задуматься, каким будет дальнейшее развитие глобальной экономики, – подытожил обсуждение председатель Всероссийского общества охраны природы (ВООП), посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов. – Сегодня вопросы экологии и охраны окружающей среды все сильнее влияют на повседневную жизнь, экономику, политику и культуру, и один из ключевых вопросов – формирование кадрового резерва в этой сфере.