В Амурской области введут меры поддержки для инвесторов, создающих новые газовые автозаправки

Инвесторы, готовые создавать в Амурской области новые газовые автозаправки, получат поддержку регионального правительства. Губернатор Василий Орлов поручил разработать льготы и преференции, способствующие развитию инфраструктуры газовых АЗС.

«Газификация автомобильного транспорта для Амурской области – тема стратегическая. В первую очередь важно проработать вопрос создания сети газовых АЗС на ключевых транспортных артериях области. Поручаю минтрансу области определить возможные площадки для их размещения, а региональному Агентству по привлечению инвестиций найти инвесторов, готовых вложить средства в создание инфраструктуры. Для этого прежде всего необходимо создать им комфортные условия, обеспечив комплексом мер поддержки. Например, предоставить земельный участок и налоговые льготы», - отметил Василий Орлов в ходе совещания по вопросу развития рынка газомоторного топлива в Амурской области.

Региональное министерство экономического развития и внешних связей области уже занимается разработкой мер налоговой поддержки для инвесторов. Поправки в региональный закон будут рассмотрены депутатами Законодательного собрания Приамурья на ближайшей сессии. По словам министра экономического развития и внешних связей области Оксаны Кукшеневой, предпринимателей, готовых вложиться в развитие сетей газовых АЗС, планируется освобождать от налога на имущество организаций.

«Также компании смогут применять инвестиционный налоговый вычет, который позволяет компенсировать до 90% затрат на приобретение оборудования», - уточнила Оксана Кукшенева.