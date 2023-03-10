Незаконно осужденный в Литве россиянин Юрий Мель освобожден после девяти лет заключения

Незаконно осужденный в Литве россиянин Мель освобожден после девяти лет заключения Фото: ТАСС

Гражданин России Юрий Мель, незаконно осужденный властями Литвы по делу о событиях в Вильнюсе 1991 года, освобожден и вернулся в РФ спустя девять лет заключения.

«10 марта из литовской тюрьмы освобожден и вернулся в Российскую Федерацию наш гражданин, полковник в отставке Юрий Мель. Как известно, он был незаконно осужден в Литве в рамках сфабрикованного политического дела о трагических событиях в Вильнюсе 13 января 1991», – приводятся слова представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте ведомства.

Как заявила дипломат, судебный процесс был проведен властями Литвы с многочисленными нарушениями международных норм. В частности не была доказана вина подсудимого, запрещено придание закону обратной силы и нарушено право на справедливое судебное разбирательство, отметила она.

Захарова подчеркнула, что неоднократные обращения об отмене приговора или его смягчения были цинично отклонены литовской стороной. По ее мнению, это было сделано из-за «жажды политической мести». Несмотря на плохое состояние здоровья Меля, литовский суд увеличил ему срок наказания на три года, который впоследствии все-таки удалось сократить на год, напомнила дипломат.

«Профильные международные организации не посчитали нужным обратить внимание на вопиющее беззаконие в Литве. К сожалению, такая ситуация стала нормой для европейской репрессивной демократии, которая в последние годы приобрела наиболее уродливые черты в литовском государстве», – заявила представитель МИД России.

Напомним, в марте 2019 года Вильнюсский окружной суд огласил приговор по делу о событиях 13 января 1991 года. Обвинения в «осуществленной советской агрессии» были предъявлены 67 гражданам России, Белоруссии и Украины. Большинство обвиняемых судили заочно, поскольку Москва и Минск отказались их выдавать. Все они были признаны виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности.