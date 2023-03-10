Неизвестный захватил заложников в аптеке немецкого города Карлсруэ Фото: REUTERS

Преступник, личность которого пока остаётся неизвестной, захватил нескольких заложников в здании аптеки, расположенном в немецком городе Карлруэ. Городская полиция собирается вокруг, объявлено начало специальной операции по освобождению людей. Об этом пишет местное агентство DPA.

Карлсруэ, расположенный в земле Баден-Вюртемберг, 10 марта 2023 года стал местом серьёзного преступления. Неизвестный мужчина забаррикадировался в местной аптеке и захватил заложников. События преступления, как пишут местные СМИ, продолжаются. Полицейские съезжаются со всего города и оцепляют аптеку и прилегающие улицы.

Ранее KP.RU сообщал о том, что сегодня же, 10 марта 2023 года, был захвачен заложник и в России. Неизвестный мужчина захватил администратора продуктового магазина в Тюмени. Он был захвачен бойцами Росгвардии, которые взяли здание штурмом и освободили заложника.