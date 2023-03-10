Росстат: Россияне подросли за последний год

Россияне подросли за последний год Фото: Евгения ГУСЕВА

Росстат поделился статистикой, как меняет средний рост россиян. Оказывается, за последние годы жители нашей страны становятся выше. И вот наглядный пример: в 2019 году среднестатистический мужчина был ростом 175,9 см, а женщина - 163,6 см. А в 2021 году показатель изменился на 176 см и 163,7 см, соответственно.

Как меняет рост в зависимости от возраста:

Мужчины 25-29 лет - 178,6 см,

Женщины 25-29 лет - 165,9 см,

Мужчины 80 и старше - 170,7 см ,

Женщины - 158,7 см.

От региона к региону показатель тоже меняется. Самые высокие мужчины в Чечне – 179,1 см, а самые низкие – в Удмуртии - 172,9 см. У женщин в лидерах представительницы Ингушетии - 169,4 см, а самые миниатюрные дамы живут в Кировской области - 160,9 см.

- За счет акселерации детишки рождаются уже крупнее, у них раньше прорезываются зубы, раньше происходит половое созревание, и на выходе они становятся выше, - рассказал «Абзацу» кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии МГУ Станислав Дробышевский.

Он отметил, что с XIX века средний рост жителя нашей страны увеличился минимум на 10 сантиметров. Этот процесс может идти до бесконечности.