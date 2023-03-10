Сосудистый хирург Наумов назвал туфли на каблуке и балетки самой опасной обувью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не секрет, что некоторая обувь опасна для здоровья. Сосудистый хирург Данил Наумов назвал такие модели и посоветовал более осмотрительно относиться к выбору.

Самыми опасными в его списке являются туфли на каблуке, узкие и слабоармирующие модели. Все они деформируют стопу.

Каблук увеличивает риск развития молоткообразной деформации большого пальца стопы. Это как раз согнутое положение, которое он принимает в туфлях на каблуке.

Эта обувь также может привести к вальгусной деформацией большого пальца стопы, то есть, появится «косточка» или «шишка». Если есть наследственность по этой части, то лучше отказаться от такой обуви. А еще делать упражнения для профилактики развития данной особенности.

Узкая обувь — балетки и туфли-лодочки, которые сжимают стопу, тоже не принесут пользы.

В заключении врач призвал не экономить на покупках обуви, так как избавиться от появившихся проблем потом будет очень сложно.

- Покупайте обувь марок, специализирующихся исключительно на этом, — заключил врач в беседе с «Газетой.ru».

К тому же, неудобная обувь может привести к варикозу. Патология вен развивается в результате нарушения работы специальных клапанов, которые отвечают за кровоснабжение сердца, передает Пятый канал.

Если варикоз дал о себе знать, то нужно менять гардероб. Хирург-флеболог Армен Авакян посоветовал отказаться от обуви на каблуке и с узким носом. Она оказывает сильное давление на сосуды, а также создает нагрузку на передний отдел стопы, сообщает ФАН.

Тяжесть, усталость в ногах, небольшие отеки, а также ночные судороги в ногах — симптомы, по которым заболевание распознают на ранней стадии, передает "360".