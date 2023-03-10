Аналитик Деев спрогнозировал курсы валют на середину марта Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев спрогнозировал курсы валют на середину марта. Решающим воздействие на российскую валюту будет заседание ЦБ, где вновь обсудят ключевую ставку. Помимо этого, активно обсуждают информацию касательно новых санкций США.

- Белый дом анонсировал, что может быть принято решение по снижению потолка цен на российскую нефть. Это спровоцирует падение рубля к доллару и евро, - говорит эксперт RT.

Артем Деев не исключил, что доллар может подрасти до 80 рублей. На этом фоне ЦБ, скорее всего, решится на увеличение ставки на 0,25—0,5%. Это сможет поддержать национальную валюту.

Рубль в большей степени все же зависит от цен на российские энергоносители, в связи с этим можно сделать прогноз. Если цены на нефть останутся на прежних позициях, то пара рубль доллар не изменит расстановку сил. Если же нефть просядет, то доллар может вырасти до 78—80 рублей, а евро превысит отметку 82 рубля.

А вот аналитик TeleTrade Алексей Федоров допустил, что курс российской валюты под влиянием сложностей с федеральным бюджетом продолжит ослабление. Он может достичь минимальных уровней февраля-марта прошлого года в 90-100 рублей, сообщает "360".

А тем временем, по итогам февраля 2023 года юань стал самой популярной биржевой валютой Мосбиржи, опередив, хотя и незначительно, показатели по доллару (1,48 триллиона рублей против 1,42 триллиона рублей соответственно), пишет РИАМО.

Товарооборот между Россией и Китаем продолжает расти. За январь-февраль в годовом выражении вырос на 26%. Позитивные цифры говорят о том, что экономическая активность достаточно высокая, сообщает ФАН.