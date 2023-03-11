Ветеран США Эрик предупредил Запад о стойкости и упорстве российских войск Фото: REUTERS

Западным странам не стоит недооценивать Россию в украинском конфликте. Такое заявление сделал американский инструктор украинских военных Эрик в интервью Newsweek.

Издание взяло интервью у 26-летнего американского ветерана, который на протяжении года тренирует бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на украинской территории.

«Я имел дело с русскими с 1989. Они обладают стойкостью и упорством ... Я уверен, что у них осталось еще много сюрпризов», - сказал американский военный.

Эрик также заявил, что западные средства массовой информации опрометчиво недооценивают боеспособность Вооруженных сил (ВС) России, а также тот факт, что многие политики заявляют, что Россия «заведомо проиграла этот конфликт». Американский ветеран отметил, что, несмотря на такие заявления, украинская армия испытывает серьезные трудности.

Напомним, как писал сайт KP.RU, Эрик также заявил, что Россия способна преподнести еще «много сюрпризов» во время специальной военной операции на Украине.