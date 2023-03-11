Newsweek: новейшие российские атомные подлодки являются “критическим вызовом” для США

Российские АПЛ были замечены у побережья США и в Средиземном море Фото: Анна САДОВНИКОВА

Профессор американского Военно-морского колледжа Майкл Петерсон в интервью Newsweek назвал новейшие российские подлодки “критическим вызовом” для Вашингтона. Петерсон отметил, что в силе подводного флота Россия превосходит все остальные страны, и является самым большим вызовом, с которым сталкиваются США.

По словам Петерсона, новые российские подлодки в последнее время начали замечать у берегов Америки и стран Европы. Он подметил, что у Вашингтона есть свидетельства развертывания АПЛ России как у побережья США, так и в средиземном море, и это должно вызывать беспокойство.

Сайт KP.RU ранее рассказывал, как в декабре 2022 года президент России Владимир Путин спустил на воду новую атомную подлодку с неуязвимыми ракетами «Булава», которые могут стартовать не просто из-под воды, а даже из-подо льда.

Напомним, военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец недавно рассказывал о новой перспективной разработке подводной лодки на литий-ионных аккумуляторных батареях.