Байден случайно назвал Трампа будущим президентом США и перекрестился Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден назвал экс-лидера Штатов Дональда Трампа «будущим президентом», после чего перекрестился. Как пишет Lenta.ru, инцидент произошел во время мероприятия в штате Филадельфия, когда глава представлял свои бюджетные предложения.

— Возможно, вы помните, когда я соперничал за должность, у меня была борьба с бывшим президентом и, возможно, будущим президентом, — сказал Байден.

После этого лидер США перекрестился и добавил:

— Боже упаси.

Ранее политолог международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов рассказал «360», что выдвижение Трампа стало бы большой ошибкой республиканцев. В таком противостоянии Байден получит больше симпатий от избирателей. При этом с другими соперниками тягаться действующему президенту было бы сложнее.

Другой политолог, Иван Мезюхо, поделился с Пятым каналом мнением, что в администрации Байдена работают его недоброжелатели. Именно этим можно объяснить такое количество нелепых ситуаций, в которые 80-летний президент попадает регулярно.