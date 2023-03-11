Нутрициолог Ковылкина рассказала, чем заменить дорожающие весной огурцы и помидоры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нутрициолог Оксана Ковылкина посоветовала заменить огурцы и помидоры, которые традиционно выросли в цене с наступлением зимы и подешевеют летом, сезонными продуктами. Как вариант, салаты можно делать из капусты, свеклы, моркови, редиски, редьки, сладкого перца, отметила специалист в разговоре с РИАМО.

Хорошей «витаминной помощью» станут и разные виды лука и зелени. Также нутрициолог посоветовала употреблять в пищу замороженные фрукты, овощи и ягоды — такие смеси продаются круглый год и, вопреки распространенному мнению, содержат необходимые витамины, минералы и клетчатку.

А вот консервированные фрукты не такие уж и полезные — они содержат много сахара, отметила Ковылкина.

Врач Екатерина Кашух поделилась с RT списком продуктов с высоким содержанием витамина D, дефицит которого обнаруживают у каждого второго мужчины. Так, полезно есть жирные сорта рыбы, печень и яичные желтки.

Ранее диетолог Патриция Крыницкая объяснила, как можно экономить на продуктах. В беседе с ФАН она рассказала, что лучше всего готовить блюда на два дня вперед, а не на длительный срок. Так меньше еды будет выбрасываться. Экономить помогает также список покупок, составленный перед походом в магазин, и предпочтение сезонных продуктов.