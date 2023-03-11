Офтальмолог Дорофеева предупредила, что смартфон портит зрение, но ослепнуть от него нельзя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобильные телефоны давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Эксперты бьют тревогу и предупреждают - от чрезмерного пользования гаджетами можно испортить зрение.

Ослепнуть, как это часто говорят родители своим детям, конечно, нельзя, но вот заполучить целый ряд проблем – запросто.

Врач-офтальмолог ФГБУ "Объединенная больница с поликлиникой Управления делами Президента РФ" Яна Дорофеева подтвердила, что совершенно ослепнуть нельзя, так как экран не оказывает такого прямо выраженного воздействия на глаза.

- А испортить зрение все шансы имеются. Это связано с тем, что, когда человек видит в телефоне мелкий текст или долго играет в игры, мышца, которая отвечает за фокусировку глаза вблизи — для близкого зрения, она входит в спазм и не может расслабиться, — объяснила врач Life.

Спазм может перейти в органическое нарушение. У детей и подростков такая проблема развивает близорукость. Еще одна проблема – головные боли.

А вот люди после 40 -45 лет с этим уже не сталкиваются. Их мышца натренирована и за годы хрусталик становится более плотным.

- Длительные нагрузки, которые не дают мышце расслабиться, не лучшим образом сказываются на зрении. Но слепоты они не вызывают, - подтвердила медик.

В свою очередь офтальмолог, руководитель Офтальмологической клиники «Европейского медицинского центра», к.м.н. Элиас Раид рассказал «Газете.Ru», что любая длительная и несвоевременная зрительная нагрузка вблизи, особенно гаджеты, низкий наклон головы при чтении, длительное пребывание в помещении провоцируют более быстрое падение зрения вдаль.

А врач-невролог Галина Смирнова рассказала в беседе с RT, что постоянное использование гаджетов для работы и отдыха повышает риск развития туннельного синдрома. Он обусловлен сдавлением, ущемлением срединного нерва в узком анатомическом пространстве.

А доктор медицинских наук, врач-офтальмолог, главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков отметил, что причиной ухудшения зрения может стать даже яркая иллюминация. Перед сном особо важно давать глазам отдохнуть, передает ОТР.