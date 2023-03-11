Эксперт предупредил о риске повышения лимита покупок без пин-кода Фото: Анастасия Осипова

Глава комиссии по финансовой безопасности совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов ответил, в чем кроется опасность использования карт с повышенными лимитами и оплата без введения пин-кода.

С одной стороны это удобно, но всегда есть риск, что карта попадет в руки чужих людей. Если человек окажется злоумышленником, то с карты могут списать все средства.

- Бесконтактной картой пользоваться, конечно, удобно, с другой стороны, появляется риск, - говорит эксперт РИАМО.

Чем выше порог суммы, не требующий ведения пин-кода, тем быстрее злоумышленник «очистит» карту.

Но при этом человек, решившийся на преступление и отправившийся в магазин с другой картой, должен помнить, что риск попасться очень высок. На кассах во всех магазинах сейчас имеются камеры видеонаблюдения.

А тем временем, мошенники начали активно использовать функцию оплаты товаров по QR-кодам в личных целях. Эксперты призывают осмотрительно относиться к такой функции, так как подобным образом они списывают деньги с карты, передает "360".