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11 марта 2023 22:33

Академик РАН Михаил Пирадов допустил, что передача мыслей на расстоянии возможна

Ученый заявил, что люди даже близко не могут представить, на что способен их мозг
Мария ПАВЛОВА
Академик Пирадов допустил возможность передачи мыслей на расстоянии. Фото: Петр КОВАЛЕВ/ТАСС.

Академик Пирадов допустил возможность передачи мыслей на расстоянии. Фото: Петр КОВАЛЕВ/ТАСС.

Передача мыслей от человека к человеку на расстоянии может оказаться возможной. Такое мнение высказал директор Научного центра неврологии, вице-президент РАН, академик Михаил Пирадов в интервью KP.RU.

Пирадов объяснил, почему человеческий мозг до сих пор остается малоизученным.

«Когда мы изучаем сами себя, получается, что более простая структура (мы) пытается постичь самое сложное устройство на Земле – свой мозг», - сказал ученый, добавив, что при текущем уровне развития технологий изучение всех взаимных связей нейронов человеческого мозга займет 4 миллиарда лет.

«Мы даже близко не представляем, на что способен наш мозг. Передача мыслей на расстояния? Вполне возможно», - резюмировал Пирадов.

Ранее Михаил Пирадов рассказал о 5 разработках российских неврологов, которые продлят молодость мозга.

Также сайт KP.RU писал, что по некоторым данным, почти 60 процентов людей в мире обладают даром телепатии. Каким образом может происходить чтение мыслей, корреспондент KP.RU разбирался со специалистами здесь.