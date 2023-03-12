Академик РАН Михаил Пирадов допустил, что передача мыслей на расстоянии возможна

Академик Пирадов допустил возможность передачи мыслей на расстоянии. Фото: Петр КОВАЛЕВ/ТАСС.

Передача мыслей от человека к человеку на расстоянии может оказаться возможной. Такое мнение высказал директор Научного центра неврологии, вице-президент РАН, академик Михаил Пирадов в интервью KP.RU.

Пирадов объяснил, почему человеческий мозг до сих пор остается малоизученным.

«Когда мы изучаем сами себя, получается, что более простая структура (мы) пытается постичь самое сложное устройство на Земле – свой мозг», - сказал ученый, добавив, что при текущем уровне развития технологий изучение всех взаимных связей нейронов человеческого мозга займет 4 миллиарда лет.

«Мы даже близко не представляем, на что способен наш мозг. Передача мыслей на расстояния? Вполне возможно», - резюмировал Пирадов.

Ранее Михаил Пирадов рассказал о 5 разработках российских неврологов, которые продлят молодость мозга.

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