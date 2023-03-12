Академик РАН Пирадов раскрыл простой тест, который позволит выявить раннюю деменцию

Академик Пирадов рассказал о простом способе диагностирования ранней деменции. Фото: Петр Ковалев/ТАСС.

Установить наличие деменции можно при помощи простого теста. Об этом рассказал директор Научного центра неврологии, вице-президент РАН, академик Михаил Пирадов в интервью KP.RU.

По словам Пирадова, для теста используется листок бумаги с десятью любыми короткими словами, которые человек должен прочесть.

«Через 10 минут нужно по памяти написать их. И еще раз - через час. Если удалось вспомнить 8 и больше слов, то все в порядке. Если нет - нужно подумать об обращении к врачу-неврологу для полноценного обследования», - рассказал ученый.

Михаил Пирадов объяснил, что при подозрении на деменцию в первую очередь нужно сделать МРТ головного мозга. Также применяются современные нейропсихологические тесты, исследуются сонные и позвоночные артерии, уточнил академик.

Тем временем американские генетики из Национального института здравоохранения в Бетесде выяснили, что развитие серьезных нейродегенеративных заболеваний может быть связано с вирусными инфекциями.

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