РИА Новости: источник рассказал о подготовке Киевом провокации на Каховской ГЭС

Киев готовит провокацию на Каховской ГЭС.
Фото: REUTERS
Киев готовит провокацию на Каховской ГЭС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
Сообщается, что украинские власти приказали усилить обстрелы Каховской ГЭС и доставить на нее своих людей с целью обеспечить электричеством подконтрольную им часть Херсонской области.
«По информации источников в украинском военном командовании, Киев приказал усилить огневое давление на Каховскую ГЭС, чтобы ограничить доступ российских специалистов, работающих там, к восстановительным работам», - рассказал источник.
Также сообщается, что при появлении рядом со станцией российских специалистов их целенаправленно обстреливают со стороны ВСУ.
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