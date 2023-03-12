РИА Новости: источник рассказал о подготовке Киевом провокации на Каховской ГЭС

Киев готовит провокацию на Каховской ГЭС. Фото: REUTERS

Киев готовит провокацию на Каховской ГЭС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Сообщается, что украинские власти приказали усилить обстрелы Каховской ГЭС и доставить на нее своих людей с целью обеспечить электричеством подконтрольную им часть Херсонской области.

«По информации источников в украинском военном командовании, Киев приказал усилить огневое давление на Каховскую ГЭС, чтобы ограничить доступ российских специалистов, работающих там, к восстановительным работам», - рассказал источник.

Также сообщается, что при появлении рядом со станцией российских специалистов их целенаправленно обстреливают со стороны ВСУ.

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