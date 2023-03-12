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НовостиОбщество12 марта 2023 11:04

Минздрав предупредил жителей центральной России об опасностях для здоровья из-за аномальной погоды

Неблагоприятными условиями специалисты считают гололеды и резкие перепады атмосферного давления
Мила ГЕНЬ
Минздрав предупредил жителей центральной России об опасностях для здоровья из-за аномальной погоды

Минздрав предупредил жителей центральной России об опасностях для здоровья из-за аномальной погоды

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство здравоохранения России предупредило жителей центральной части страны о повышенных рисках для здоровья из-за погоды. Уже сейчас установились аномальные условия, которые будут ухудшаться.

В центральном регионе наблюдается сильный гололед. В связи с этим людей просят быть осторожными. Особенно это касается пожилых, которые относятся к группе высокого риска падений и переломов. Им в минздраве порекомендовали без необходимости не выходить из дома, а также использовать противоскользящие насадки для обуви и острую насадку для трости.

Также в центральной России синоптики прогнозируют резкие перепады атмосферного давления. По этой причине людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо внимательно контролировать свое самочувствие, а также регулярно мерить артериальное давление. Важно продолжать лечение, назначенное врачом.

Ранее синоптик Тишковец предупреждал, что ледяные дожди в Москве сменятся сильной гололедицей.