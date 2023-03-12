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НовостиОбщество12 марта 2023 16:21

В Госдуме предложили штрафовать стримеров за «треш-контент»

Физлиц будут штравовать на сумму 100-200 тысяч рублей, юрлиц - от 500 тысяч до 1 миллиона
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Госдуме предложили штрафовать стримеров за «треш-контент»

В Госдуме предложили штрафовать стримеров за «треш-контент»

Фото: Shutterstock

В Государственной думе разработан законопроект о наказании для «треш-стримеров», сообщили в пресс-службе главы думского комитета по молодежной политике Артема Метелева.

По информации РИА Новости изменения в КоАП предусматривают наказание за распространение фото- или видеоматериалов с изображением деяний, совершенных с особой жестокостью либо издевательствами. За них на физлиц будут накладывать штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей с конфискацией оборудования, юридических лиц будут штрафовать на сумму от 500 тысяч до миллиона рублей.

Также поправки распространят на отдельные законодательные акты, например на закон «О средствах массовой информации». Так, будет запрещено распространять в СМИ информацию о включенных в реестр нарушителях и произведенных ими материалах. Кроме того, предлагается поправка о прекращении оказания услуг связи абоненту, который включен в реестр.

Напомним, ранее в Энгельсе «треш-стример» избил женщину на видео ради вознаграждения. До этого под Волгоградом «треш-стример» заставили парня надеть женское белье и целовать ноги.