В 2022 году в рунете заблокировали на 40% больше мошеннических сайтов, чем в 2021-м Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По итогам 2022 года можно сказать, что мошенники серьезно активизировались. В Сети было заблокировано на 40% больше вредоносных и опасных ресурсов, чем годом ранее.

В среднем между обнаружением и блокировкой нового мошеннического сайта проходит 25,5 часов. Это результаты для доменной зоны .ru и .рф и они самые высокие в мире.

- В 2022 году совместными усилиями всех организаций в рунете было заблокировано 15,3 тыс. фишинговых сайта. Из них 99% пришлось на доменную зону .ru, - рассказал «Газете.Ru» директор Координационного центра доменов .RU/. РФ Андрей Воробьев.

Фишинговые сайты, на которых крадут платежную информацию, являются основной проблемой. Число их блокировок увеличилось на 40%.

Чтобы уберечь себя от мошенников, Воробьев посоветовал создавать в браузере закладки с самыми важными сервисами и сайтами, чтобы быть точно уверенным, что наверняка попал на страницу «Госуслуг», в свой банк или маркетплейс.

Кстати, вероятность встретить мошенника в реальной жизни стала меньше, чем в виртуальной. В связи с этим в школах начинают вводить уроки виртуальной безопасности.

- Ни математика, ни русский язык и литература не готовят ко встрече с теми, кто будет подделывать голос близких с использованием искусственного интеллекта, пришлет фишинговую ссылку в мессенджер, чтобы заманить пользователя на поддельную страницу какого-либо сервиса, - говорит эксперт в области IT, директор компании «Форс технологии» Борис Косарев ФАН.

Тем временем, в России растет спрос на IT специалистов. Россияне активно осваивают данную профессию.

- Одна из самых ярких тенденций в сегменте IT в текущей экономической ситуации — импортозамещение. Айтишники станут больше заниматься разработкой отечественных программ, созданием приложений и автоматизацией процессов в бизнесе. На 2023 год можно сделать осторожные прогнозы по изменениям зарплатных ожиданий программистов, - сказал программный директор направления «Программирование» Сергей Попов в Skillbox RT.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Мошенники обокрали москвичку на полмиллиона с помощью искусственного голоса (подробнее)