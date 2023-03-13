Эксперт по диетическому питанию предупредил, что пропущенный завтрак ведет к набору лишнего веса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завтрак – очень важный прием пищи и пропускать его не стоит, иначе можно с легкостью набрать лишние килограммы.

Утренний сто должен быть сбалансированным, тогда он станет не только источником энергии, но и будет способствовать снижению гормона стресса, помогает регулировать аппетит и не переедать в течение дня.

- Завтрак помогает стабилизировать уровень кортизола – гормона стресса, который стимулирует аппетит. Уровень кортизола в крови утром, как правило, высокий, а на протяжении дня снижается, - сказал «Газете.Ru» рассказал эксперт по диетическому питанию и менеджер по продукту компании-производителя протеиновых десертов без сахара FITKIT Артем Верис.

А вот если пропустит завтрак, то стоит ждать целый ряд проблем: от сбоя в обмене веществ до скачков уровня сахара в крови. Отсюда неконтролируемое желание что-то срочно съесть, чтобы повысить показатель.

Такое может происходить не только днем, но и в ночное время. А прерывание ночного голодания несбалансированным приемом пищи может вызвать резкое и стремительное повышение сахара, а после – быстрое падение. Появляется раздражительность, тяга к сладкому.

- По утрам не стоит есть натощак пропитанные сиропом блины или шоколадный торт. Стоит сократить сладкие чай и кофе. Сладкие хлопья имеют тот же эффект, что и конфеты. Так что их стоит есть в качестве десерта, - заключил эксперт.

На завтрак должно приходиться 25-30% от суточной доли калорийности. При этом важно, чтобы в нем были включены сложные углеводы и клетчатка, белки, жиры.

А вот колбасные изделия содержат много соли, которая задерживает воду в организме. Поэтому лучше выбирать натуральные альтернативы.

Полезно будет добавлять в завтрак овощи или свежую зелень, есть каши с низким гликемическим индексом (гречневая, киноа и перловая). Они не повышают сахар и нормализуют обмен веществ.

А вот рассчитывать, что можно будет легко скорректировать проблему с помощью современных методов, таких как различные марафоны похудения, не стоит.

Дипломированный нутрициолог Оксана Ковылкина в беседе с РИАМО отметила, что марафоны могут быть опасны. Подобные занятия вызывают ощущение заботы, ведь людей поддерживают кураторы, присылают задания и рацион. Важно заметить, что в этих рационах нет ничего необычного - обычно предлагается план питания с приличным дефицитом по калориям.

Проработать рацион можно самостоятельно. Для этого стоит добавить в него больше овощей и фруктов. Предпочтение следует отдавать сезонной продукции, выращенной в естественных условиях. В ней содержатся витамины и микроэлементы в большем количестве, пишет RT.

Например, бананы отличаются сбалансированным сочетанием полезных микроэлементов, углеводов и клетчатки, что делает их доступным элементом любой здоровой диеты, пишет ФАН.

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