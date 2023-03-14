Почта России запустила срочную доставку посылок во всех городах-миллионниках

Заказы адресатам отвозят собственные курьеры Почты России, а также логистические компании, в том числе Яндекс Доставка. Фото: пресс-служба Яндекс Доставки.

Почта России запустила услугу срочной доставки посылок из отделений на дом адресатов. Сейчас сервис доступен в 1500 отделениях в 16 крупных городах страны, в том числе во всех городах-миллионниках. Время доставки в среднем составляет 38 минут. Одним из ключевых партнеров сервиса стала Яндекс Доставка. Заказать услугу можно на сайте Почты России.

В прошлом году срочной доставкой посылок уже воспользовались больше полумиллиона человек. Почти половину заявок на эту услугу сделали клиенты из Москвы и Санкт-Петербурга. Также активно заказывали срочную доставку жители Екатеринбурга и Краснодара. В будущем география сервиса будет расширяться, услуга станет доступна и в других городах страны.

«В наших планах не только увеличить количество городов, но и запустить дополнительные сервисы, которые позволят получать посылки с кардинально новым уровнем сервиса. Для нас это способ сделать удобнее и приятнее взаимодействие получателей с почтой», - рассказал руководитель департамента по развитию продуктов «Последней мили» Сурен Аракелян.

Заказы из почтовых отделений на дом адресатам отвозят собственные курьеры Почты России, а также логистические компании, в том числе Яндекс Доставка. После того, как от клиента поступает запрос, система автоматически подбирает самый быстрый и качественный вариант доставки. Специальная цифровая платформа позволяет обрабатывать большое количество заказов одновременно и следить за процессом доставки посылки в реальном времени.

«Срочная доставка уже стала стандартом в электронной коммерции, - отметил руководитель Яндекса Доставки в России Тембот Керефов. - Технологии, которые мы совершенствуем, позволяют сделать доставку максимально быстрой и предсказуемой. Мы готовы поддержать Почту не только в миллионниках, но и во всех населенных пунктах, где присутствует Яндекс Доставка, а сейчас их более тысячи».

В 2022 году Почта России также обновила еще одну популярную среди клиентов услугу – доставку из отделения в любой удобный для адресата день. Теперь за нее можно расплатиться банковской картой или через систему быстрых платежей на сайте или в мобильном приложении. Специалисты Почты России отмечают, что с момента запуска безналичной оплаты доставки более половины получателей выбирают именно этот способ расчетов.