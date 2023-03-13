Названы признаки недостатка железа в организме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-эндокринолог, диетолог клиники «Ниармедик» Анна Бартенева в беседе с «Газета.Ru» рассказала о признаках недостатка железа в организме человека, отметив постоянную усталость, сухость кожи, а также изменение вкусовых предпочтений и восприимчивость к разным инфекциям.

«Жалобы, сопровождающие данное состояние, весьма разнообразны и неспецифичны. Это может быть как постоянная усталость, слабость, снижение работоспособности, так и сухость кожи, выпадение и ломкость волос», - рассказала специалист.

Бартенева посоветовала для того, чтобы выявить дефицит железа, сдать общий анализ крови, а также анализы на ферритин и железо, подчеркнув, что результаты должен оценить врач, который и назначит соответствующие препараты.

Эндокринолог подчеркнула, что сегодня недостаток железа встречается весьма часто, в особенности у женщин, уточнив, что, что физиологическая потребность в железе у мужчины составляет 10 мг, тогда как у женщины - 18 мг.

Доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург заявил, что дефицит железа ускоряет старение женщины, а также может вызвать развитие психологических нарушений. Как писал ФАН, врач выделил среди симптомов нехватки железа апатию и потерю интереса к жизни.

Тем временем, как сообщал «Пятый канал», нутрициолог и диетолог Ирина Писарева рекомендовала после зимы обратить внимание не восполнение запасов железа, а также магния и цинка.