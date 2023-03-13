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НовостиЗдоровье13 марта 2023 13:38

Остеопат назвала профессии, которые представляют опасность для позвоночника

Остеопат Толмачева предупредила, что работа маляром, водителем или стоматологом представляет опасность для позвоночника
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Остеопат назвала профессии, которые представляют опасность для позвоночника

Остеопат назвала профессии, которые представляют опасность для позвоночника

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Остеопат, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине Юлия Толмачева в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о профессиях, опасных для позвоночника.

По ее словам, самой опасной работой будет та, где тело подвергается вибрациям, как например, водители большегрузного или сельскохозяйственного транспорта.

«При постоянном воздействии вибрация вызывает микротравмы и постепенное разрушение межпозвонковых дисков, костной ткани позвонков, миелиновой оболочки спинномозговых нервов и эндотелия сосудов», - заявила она, уточнив, что позже последует воспаление, сопровождаемое хронической болью.

Кроме того, опасна и работа, на которой человек повторяет одни и те же движения, такие как швеи и пекарь автоматизированной линии. Специалист уточнила, что повторения движений приводят к дисбалансу в мышцах, поэтому нагрузка на позвоночник распределяется неравномерно, что в итоге приводит к искривлению спины.

Кроме того, маляры, токари, водители или стоматологи долгое время находится в неудобном положении, что приводит к проблемам в участках позвоночника, которые остаются в статичном режиме. Те, кто работает в сидячем положении, страдают от перегрузки межпозвоночных дисков поясничного отдела, что в итоге может привести к грыже.

Травматолог-ортопед, врач-артролог «СМ-Клиники» Андрей Лычагин в беседе с «Известиями» рассказал, что при отсутствии лечения сколиоз может быть причиной нарушения работы внутренних органов и систем.

Врачи анестезиологи-реаниматологи Сергей Симбирцев и Александр Калмыков рассказал ОТР об изометрических упражнениях для мышц шеи, которые не приводят к движению в суставах.