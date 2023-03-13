Остеопат назвала профессии, которые представляют опасность для позвоночника Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Остеопат, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине Юлия Толмачева в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о профессиях, опасных для позвоночника.

По ее словам, самой опасной работой будет та, где тело подвергается вибрациям, как например, водители большегрузного или сельскохозяйственного транспорта.

«При постоянном воздействии вибрация вызывает микротравмы и постепенное разрушение межпозвонковых дисков, костной ткани позвонков, миелиновой оболочки спинномозговых нервов и эндотелия сосудов», - заявила она, уточнив, что позже последует воспаление, сопровождаемое хронической болью.

Кроме того, опасна и работа, на которой человек повторяет одни и те же движения, такие как швеи и пекарь автоматизированной линии. Специалист уточнила, что повторения движений приводят к дисбалансу в мышцах, поэтому нагрузка на позвоночник распределяется неравномерно, что в итоге приводит к искривлению спины.

Кроме того, маляры, токари, водители или стоматологи долгое время находится в неудобном положении, что приводит к проблемам в участках позвоночника, которые остаются в статичном режиме. Те, кто работает в сидячем положении, страдают от перегрузки межпозвоночных дисков поясничного отдела, что в итоге может привести к грыже.

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