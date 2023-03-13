Нутрициолог рассказала, на сколько килограммов можно похудеть к лету без вреда для здоровья Фото: Светлана Макеева

Дипломированный нутрициолог Оксана Ковылкина в беседе РИАМО рассказала, на сколько килограммов можно похудеть к лету без вреда для здоровья, назвав оптимальной нормой снижения веса в неделю - до 1 кг, соответственно за три месяца весны можно будет сбросить в среднем на 12 кг.

Ковылкина предупредила, что при жестких диетах начинает страдать иммунная система, а ограничения в еде не проходят бесследно, поскольку у организма снижается способность противостоять вирусам и бактериям.

Кроме того, как отметила эксперт, при жестких диетах, страдает и нервная система, возможны головные боли и утомляемость, а при резком похудении тело не успевает перестроиться на новый вес, в итоге кожа может обвисать и появятся морщины.

«Когда организм не получает необходимые ему калории, он замедляет обменные процессы и запасает всё, что в него поступает. А так как поддерживать жизнедеятельность нужно, организм ищет альтернативные источники энергии. Самым подходящим для него являются мышцы. Они сгорают быстрее, чем жировая ткань», - отметила эксперт.

Ранее сербский врач Ясна Вуйичич рассказал, почему диеты не всегда способствуют снижению веса. Как писал ФАН, специалист рекомендовал завтракать в течение первого часа после пробуждения, отдавая предпочтение продуктам, богатым на белки и клетчатку, а также отметил, что также похудению может мешать и поздний ужин.

Тем временем врач-эндокринолог Юлия Сидоркина в беседе с RT рассказала о том, какие фрукты и овощи необходимо добавить в рацион весной, рекомендуя отдать предпочтение цитрусовым, яблокам, бананам, а также овощам зеленого и оранжевого цветов.

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