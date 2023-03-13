Стоматолог Лосев предупредил о травмах, которые наносят зубочистки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный врач клиники «Мегастом» Владимир Лосев в беседе с «Газета.ru» предупредил о травмах, которые могут нанести зубочистки, если люди пользуются ими неправильно, приведя в пример возможность воспаления десны после травмирования или появления стоматита.

«Использование зубочистки может привести к травме и последующему распространению инфекции, если человек, например, не знает, что зубочистка является предметом одноразовым», - заявил эксперт.

Лосев отметил, что многие пациенты экономят на зубных нитях, а также оставляют зубочистки для повторных применений. По его словам, встречаются пациенты с занозами из-за деревянных зубочисток, что может быть причиной гнойного воспаления в десне.

Стоматолог рекомендовал использовать специальные ополаскиватели для избавления от остатков пищи, отметив также, что если приходится постоянно доставать остатки пищи из межзубного пространства, то это может быть признаком пародонтита.

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