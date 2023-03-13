Евросоюз продлил санкции против России на полгода Фото: REUTERS

Евросоюз продлил на шесть месяцев санкции в отношении России, действующие с 2014 года.

Ограничения были продлены до 15 сентября 2023 без изменений в составе санкционных списков, указано на сайте Совета ЕС.

Санкции будут по-прежнему применяться к 1 473 физическим и 205 юридическим лицам, уточняется в сообщении. ЕС продолжит оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется, добавили в Совете Евросоюза.

Напомним, в конце февраля ЕС согласовал десятый пакет санкций против России. Сначала его блокировали Венгрия и Болгария, а затем «забастовала» Польша, посчитавшая согласованные в меры слишком слабыми. Сайт KP.RU разбирался, что оказалось в юбилейном пакете санкций и какое влияние эти меры могут оказать на экономику России.