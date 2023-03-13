Как спорт и экология помогают воспитывать любовь к Родине

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Фестиваль и гала-матч с участием легенд российского хоккея прошли 8 марта на Байкале. В 120 км от Иркутска в поселке Большое Голоустное звезды спорта и команда Приангарья сошлись на льду в дружеском матче.

- Подобные соревнования всегда привлекают внимание, - сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, обращаясь к зрителям. - Мы в изумительном месте - это сказка. Мы всегда будем нести ответственность за природу здесь. Байкал - восьмое чудо света. Чемпионы сегодня, помимо хоккея, проводят с нами экологическую повестку. Мы должны сохранить то, что дала нам природа.

Байкал - это около 20 процентов запасов пресной воды в мире. Он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году и является одним из самых крупных объектов всемирного природного наследия, а также самым популярным туристическим направлением в Иркутской области и Республике Бурятия. Собственно, поэтому здесь и состоялся матч в рамках проекта ООН «Последняя Игра», посвященного вопросам развития экологии и спорта. Проект прошел уже в 14 странах (это 20 игр), хоккеисты побывали в Уругвае, Аргентине, Японии и Канаде. И каждый раз мероприятие вызывает огромный интерес у населения, бизнеса, представителеи власти, журналистов. Байкал не был исключением.

Нынешний круглый стол, прошедший как дискуссионный клуб Ecumene, был посвящен не только тематике Байкала, но влиянию спорта на жизнь общества. Модератор обсуждения, программныи директор Ecumene Сергеи Рыбаков во главе угла поставил вопрос - насколько спорт способен влиять на глобальную повестку нашей страны. В мероприятии приняли участие олимпии ская чемпионка по фигурному катанию, руководитель Театра ледовых миниатюр Наталья Бестемьянова и двукратныи олимпии скии чемпион, посол доброи воли ООН, глава Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов.

О ПРОЕКТЕ «ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА»

В. Фетисов: Этот проект родился в разговоре с генсеком ООН. Мы его замышляли как событие, которое должно привлечь внимание людей к экологии, к проблеме исчезновения биоразнообразия. Наши игры проходили даже в тех местах, где хоккей – не самая популярная игра. Например, Антарктиде, Гималаях, Сингапуре. В этот раз мы приехали на Байкал. Ведь в ближайшее время пресная вода будет основным ценным ресурсом на планете. Это озеро – наше богатство. Но мы оказываем на него огромную нагрузку. Запредельную. И никак не можем справиться с накопленным ущербом. А без этого ни о каком экономическом развитии территории речи быть не может. Надеюсь, что такие акции как хоккей на Байкале, помогут привлечь внимание тех, от кого зависят ключевые решения.

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

ОБ ИГРАХ ВО ДВОРЕ

С. Рыбаков: Ключевыми вопросами в настоящее время становятся темы работы и воспитания молодежи. Организуются различные проекты: «Выходи во двор», «Чемпион двора» и т.д. Насколько это важно?

В. Фетисов: Двор - это абстрактное понятие. В советские годы двор был местом, где формировался характер, вырабатывалось умение взаимодействовать со сверстниками и не только. Сейчас такого нет. Но, например, в Подмосковье запустили проект «Выходи во двор». Его задача – вовлечь как можно больше людей в спорт. Для этого строятся корты, площадки. И это очень разумно.

Н. Бестемьянова: Когда я училась в школе, начала заниматься фигурным катанием. Это нужно было по медицинским показаниям. Родители залили каток во дворе. Научили меня кататься, сами катались. Потом на площадке появились ребята-хоккеисты. Вот и получилось, что родители делали для своей семьи каток, но получилось на пользу многим. Мне кажется, если каждая семья будет так относиться к себе и окружающим, то наш мир станет намного лучше. Не нужно гнаться за решением глобальных задач, достаточно сделать жизнь вокруг себя чуточку добрее.

Разговор о спорте во дворе – это разговор о залах шаговой доступности. Все должно переходить на такие рельсы. Конечно, уже многое сделано, но останавливаться не стоит. Отличные площадки, крытые залы нужны в каждом микрорайоне. И отрадно, что страна движется в этом направлении.

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

О РОЛИ СПОРТА В ВОСПИТАНИИ

В. Фетисов: Спорт - часть нашей культуры и огромный пласт воспитательного процесса. Спорт с малых лет приучает человека к дисциплине, правильной постановке целей и их достижению. В последние 20 лет спорт стал национальной идеей в нашей стране. Власть делает все для его развития. И это важно не только с точки зрения самого спорта, но и как профилактика вызовам улицы, интернету, гаджетам, плохим привычкам. У ребенка, который всерьез занимается спортом, вырабатывается к 13-14 годам иммунитет по отношению ко всяким гадостям.

О ФИНАНСАХ

С. Рыбаков: Давайте поговорим про финансирование спортивных проектов. В этом году игра на льду Байкала прошла благодаря бизнес-сообществам. Может ли данный подход стать ключевым для всей спортивной сферы или без участия государства мы не обойдемся?

В. Фетисов: Как-то к нам приехал глава одного муниципалитета и рассказал, что у него есть практика, когда местный бизнес активно участвует в спортивной жизни района. Мы заинтересовались, поехали на место. Действительно, опыт интересный. Местный бизнес проводит соревнования на призы своего предприятия, закупает спортивную форму детям, помогает дарованиям. Эффект фантастический. Такая коллаборация дает возможность бизнесу развиваться в положительном ключе, а людям быть благодарными предпринимателям за поддержку. О таких случаях надо рассказывать в СМИ.

Н. Бестемьянова: Налоговые послабления нужно давать таким бизнесменам. Большое дело совершают, несут социальную ответственность, понимая, что в первую очередь это нужно их же детям.

О ГОРДОСТИ ЗА СТРАНУ

Н. Бестемьянова: Был период в нашей стране, когда мы не умели гордиться тем, что у нас есть. Но ведь когда ты гордишься своей страной, то все, что делаешь, приобретает другой смысл. Сегодня мы, наконец, вернулись к теме любви к родине. И это одна из главных мотиваций для людей. Спорт необходим для воспитания патриотизма. Мы должны гордиться своими чемпионами, болеть за страну.

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В. Фетисов: России необходим музей спорта. Современный, модный, во всеми интерактивными технологиями. Уверяю вас, это будет самый востребованный музей. Мы же видим, какой интерес к фильмам на спортивную тематику, о наших достижениях. Музей еще больше поднимет этот интерес. Ведь у нас богатейшая история развития спорта. Плюс это даст огромную мотивацию для патриотизма. Пусть музей будет создан на площадке ВДНХ, где каждый день бывают тысячи людей. Со своей стороны, обещаю, что отдам в этот музей все, что у меня есть.