Правительство России подготовило положительный отзыв на законопроект о сроке действия ОСАГО Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительство России подготовило положительный отзыв на законопроект о сроке действия договора обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами Госдумы от фракции ЛДПР.

«На предложение ЛДПР правительством подготовлен положительный отзыв», – приводятся слова Мишустина на сайте кабинета министров.

По мнению премьера, закон о гибком сроке действия договора ОСАГО позволит гражданам выбирать, оформлять его на один месяц или на срок до года. Таким образом, автовладельцы смогут снизить свои расходы на страховку, отметил он.

Кроме того, глава правительства сообщил, что кабинет министров поддержал законопроект по дополнительным гарантиям для участников специальной военной операции, в частности об освобождении мобилизованных и добровольцев от уплаты государственных пошлин при совершении нотариальных действий. Как подчеркнул Мишустин, российские бойцы, уезжая в зону конфликта, не должны тратить время и средства на эти цели.

Напомним, ранее сайт KP.RU разбирался, какие штрафы предусмотрены за езду за езду без полиса ОСАГО в 2023 году.