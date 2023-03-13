Саакашвили рассказал, чем займется после освобождения из тюрьмы

Саакашвили планирует заняться поддержкой Зеленского после освобождения из тюрьмы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что после освобождения из тюрьмы планирует полностью посвятить себя поддержке украинского лидера Владимира Зеленского.

«Когда я вернусь в Киев, я буду полностью поглощен помощью Зеленскому и, возможно, даже не буду иметь времени посмотреть в сторону Грузии. Сейчас точно не время делать паузы. Слава нашей молодежи, слава всем смелым и бесстрашным патриотам», – написал политик в Facebook*.

По словам Саакашвили, его состояние все еще слабое, несмотря на то, что он может писать посты в соцсетях. Как заявил экс-президент Грузии, сегодня он дважды потерял сознание.

Напомним, накануне политик заявил, что ему угрожает полиорганная недостаточность в случае потери еще нескольких килограммов. По его словам, он потерял почти половину своего изначального веса (со 120 килограммов до 64). Снижение веса до 60 килограммов может привести к полиорганной недостаточности, сказал Саакашвили.

*Продукт корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией