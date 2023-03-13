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НовостиВ мире13 марта 2023 17:20

Саакашвили рассказал, чем займется после освобождения из тюрьмы

Саакашвили планирует заняться поддержкой Зеленского после освобождения из тюрьмы
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Саакашвили планирует заняться поддержкой Зеленского после освобождения из тюрьмы

Саакашвили планирует заняться поддержкой Зеленского после освобождения из тюрьмы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что после освобождения из тюрьмы планирует полностью посвятить себя поддержке украинского лидера Владимира Зеленского.

«Когда я вернусь в Киев, я буду полностью поглощен помощью Зеленскому и, возможно, даже не буду иметь времени посмотреть в сторону Грузии. Сейчас точно не время делать паузы. Слава нашей молодежи, слава всем смелым и бесстрашным патриотам», – написал политик в Facebook*.

По словам Саакашвили, его состояние все еще слабое, несмотря на то, что он может писать посты в соцсетях. Как заявил экс-президент Грузии, сегодня он дважды потерял сознание.

Напомним, накануне политик заявил, что ему угрожает полиорганная недостаточность в случае потери еще нескольких килограммов. По его словам, он потерял почти половину своего изначального веса (со 120 килограммов до 64). Снижение веса до 60 килограммов может привести к полиорганной недостаточности, сказал Саакашвили.

*Продукт корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией