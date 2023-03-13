В узбекской диаспоре выступили за лишение мигрантов родительских прав, если они не отдают детей в школу Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Глава Совета по правам человека при Президенте Валерий Фадеев предложил лишать родительских прав мигрантов, которые не дают образование своим детям.

Руководитель Санкт-петербургской региональной общественной организации «Центр поддержки развития и поддержки узбекской культуры „Содружество“ Незматжон Мамаджанов поддержал инициативу. Он отметил, что часто прибывающие в Россию иностранцы обращаются за помощью, чтобы найти место в школе или детском саду для ребенка. Места находятся, но дети туда часто не доходят.

Мужчины работают, а жены сидят дома с детьми, не отправляя их учиться.

- Язык они изучать не хотят, им дают возможность учить русский язык, а они ленятся, - рассказал «Ридусу» Незматжон Мамаджанов.

Эту проблему, по его мнению, нужно решать на законодательном уровне. И такие жесткие меры вполне оправданы, иначе контроль над новым поколением мигрантов будет утерян, а это чрева внутренними конфликтами.

- если не будет полного контроля, то мы получим Францию, мигранты будут неуправляемы, - заключил Незматжон Мамаджанов.

Он также подчеркнул, что на родине эти люди обязаны водить детей в школу и делают это.