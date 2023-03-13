Экс-советник Трампа Болтон предсказал США проблемы с нацбезопасностью из-за политики Байдена

Экс-советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политика администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена в сфере национальной безопасности грозит стране серьезными проблемами, считает бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон.

«Президент предложил увеличить расходы на оборону, но эта сумма ниже уровня инфляции. Из общего бюджета в семь триллионов долларов на безопасность выделяется около 850 миллиардов. Сумма большая, но она меркнет по сравнению с почти семью триллионами, которые тратятся на внутренние проблемы. Мы должны взять себя в руки, иначе дальше будет только хуже», – заявил он в эфире радиостанции WABC.

По мнению Болтона, в США под руководством Байдена очень мало сделано для модернизации Вооруженных сил, в то время как Китай, Россия и Иран укрепляют свои силы. Кроме того, экс-советник Трампа полагает, что вывод американских войск из Афганистана был ошибкой, поскольку подставил под удар интересы Вашингтона. Все эти промахи Байдена дорого обойдутся американцам, если они не предпримут меры, резюмировал он.

Напомним, ранее Дональд Трамп предупредил о новой Великой депрессии в США по вине Байдена.