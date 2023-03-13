Главы МИД России и Ирана обсудили рекордные показатели двустороннего товарооборота Фото: REUTERS

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Хоссейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора выразили удовлетворение достигнутыми рекордными показателями двустороннего товарооборота, несмотря на санкции против Москвы и Тегерана, об этом заявили в российском дипведомстве.

«Стороны отметили укрепление позитивной динамики развития российско-иранского многопланового сотрудничества. Выражено удовлетворение достигнутыми рекордными показателями товарооборота, несмотря на нелегитимные односторонние санкции против наших стран», - сообщил МИД РФ.

Также было отмечено, что Хоссейн Амир Абдоллахиан в ходе разговора подчеркнул принципиальную позицию Ирана по ситуации на Украине, которая заключается в необходимости «сосредоточиться на политическом решении и диалоге» для разрешения конфликта.

Как писал сайт KP.RU, 9 марта 2023 года министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия пошла на беспрецедентное военное сотрудничество с Ираном.

«В ответ на поддержку Ирана Россия предложила ему беспрецедентное военное сотрудничество, в том числе по ракетам и системам ПВО», – сказал глава Пентагона.

В декабре 2022 года официальный представитель иранского МИД Насер Канаани заявил о безосновательности обвинений со стороны директора ЦРУ США в поставках оружия из Исламской республики в Россию.

Канаани заявил, что внешняя политика Ирана является независимой и руководствуется исключительно собственными интересами страны.