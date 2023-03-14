Bloomberg: ЕС оказался в тупике по вопросу предоставления Киеву снарядов натовского калибра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЕС оказался в тупике по вопросу предоставления Киеву необходимого количества натовских боеприпасов, об этом сообщило агентство Bloomberg.

«ЕС …застопорился на вопросе о том, как предоставить Киеву снаряды калибра 155 миллиметров, которые ей нужны в этом году», - сказано в статье.

Издание подчеркнуло, что такие боеприпасы производятся в 11 странах НАТО.

При этом в публикации отметили, что «неизвестно, смогут ли их предприятия нарастить объемы выпуска в ближайшие месяцы».

«И какое количество оружия ЕС в состоянии передать Украине из своих запасов», - уточнили журналисты.

Как писал сайт KP.RU, 10 марта 2023 года глава МИД России Сергей Лавров заявил о поставках смертоносного оружия Европейским союзом на Украину, указав также на поставки переносных зенитных ракетных комплексов.

«Что касается поставок оружия на Украину из-за границы, то мы видим, как опасно действуют коллеги, в том числе ЕС. Они поощряют поставки оружия, в том числе ПЗРК. Куда эти тысячи комплексов попадут - мы задаем коллегам этот вопрос. На долгие годы будут создаваться угрозы для гражданской авиации», - заявил министр.

Ранее министр Лавров указал госсекретарю США Энтони Блинкену, что, поставляя оружие Украине, Запад продлевает агонию киевского режима, затягивает конфликт и умножает жертвы.