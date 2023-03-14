Spiegel: Яхту, возможно связанную с терактом на «Северных потоках», нашли у немецкого острова Рюген Фото: REUTERS

Яхта модели Bavaria Cruiser 50, которая, возможно, была использована в ходе подготовки теракта на «Северных потоках», находится на мысе Буг немецкого острова Рюген, об этом сообщил журнал Spiegel, ссылаясь на собственные расследования.

«Согласно данным, судно, на котором предполагаемая группа подрывников отправилась к трубопроводам «Северного потока», стоит на мысе Буг на острове Рюген», - написали в статье.

Издание уточнило, что эта территория является бывшим военным портом.

Как писал сайт KP.RU, немецкое издание Spiegel рассказало о модели, а также и о курсе следования яхты, которую якобы применили во время подготовки взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Генпрокуратура Германии действительно инициировала обыски на яхте по делу о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию о причастности к взрывам на трубопроводах проукраинской группировки, призвав не отвлекаться от необходимости поиска истинных виновников диверсии подобными теориями, которые он назвал второстепенными версиями.

Также Песков заявлял, что все это «пахнет чудовищным преступлением».

По его мнению, страны-акционеры «Северных потоков» и ООН должны требовать проведения прозрачного расследования с привлечением всех имеющихся ресурсов.