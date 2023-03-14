«Движение социалистов» Сербии потребовало отставки министра из-за антироссийской позиции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Сербии «Движение социалистов» Александра Вулина заявило требование отправить в отставку министра экономики Раде Басту из-за антироссийской позиции.

"Если министр экономики не эксперт, а политик, тогда пусть идет к… остальным…, кто за прекращение экономических, братских и дружественных связей с официальной Москвой и русским народом», - цитирует движение Вулина.

«Ожидаем от Басты, что личной отставкой из правительства Сербии покажет, насколько ему важно то, чего требует…», - сказано в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, 13 марта 2023 года министр экономики Сербии Раде Баста написал в соцсетях, что «наша страна уже платит высокую цену за то, что не ввела санкции против России. Это становится невыносимым. Я не могу смириться с тем, какое давление оказывается на президента Александра Вучича, а мы храним молчание. По этой причине я за введение санкций против России».

В январе текущего года Вучич заявил, что Запад не интересует другая позиция, кроме поддержки санкций в отношении России и независимости самопровозглашенной республики Косово.

Президент подчеркнул, что просто больше никто не хочет слышать или видеть, что есть другой взгляд. Единственное, что их занимает - санкции, независимое Косово, никакого несогласия с ними, все кто против - их противник.

31 декабря 2022 года президент Сербии заявил, что республика намерена и в дальнейшем придерживаться политики отказа от санкций в отношении России, и заставить ее свернуть с избранного курса может лишь непосредственная угроза национальным интересам.