Yonhap: Пхеньян запустил баллистическую ракету в сторону Японского моря Фото: кадры Центрального государственного телевидения КНДР

КНДР запустила баллистическую ракету, об этом заявило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

«Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря», - говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, 12 марта 2023 года Северная Корея выпустила две неустановленных крылатых ракеты.

Сообщалось, что объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи зафиксировал пуск ракет из района города Синпо на восточном побережье КНДР утром воскресенья.

9 марта 2023 года КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности в направлении Желтого моря.

Ранее в феврале 2023 года сестра Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что межконтинентальные баллистические ракеты Северной Кореи никогда не будут нацелены на Южную Корею.

«Для глупых довожу до сведения: никогда наши МБР не возьмут на прицел Сеул. У нас по-прежнему нет желания иметь дело с отребьем Южной Кореи», - заявила Ким Ё Чжон.

Она указала, что США стоит прекратить обманывать мир «болтовней» о том, что они не враждебны КНДР и готовы к диалогу.