WP: Качество ВСУ ухудшилось за время СВО из-за большой потери опытных военных Фото: REUTERS

Качество украинских войск ухудшилось за год спецоперации из-за потери большого количества опытных бойцов, об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники.

«Качество военной силы Украины... ухудшилось из-за года потерь, вследствие которых многие опытные бойцы покинули поле боя», - отметили в статье.

Издание уточнило, что «в результате этого некоторые украинские чиновники сомневаются в готовности Киева начать долгожданное весеннее наступление».

Авторы подчеркнули, что Украина потеряла многих младших офицеров, которых в течение девяти лет обучали США. «Многие среди них убиты», - приводит газета слова украинского чиновника.

«Около 120 тысяч украинских военных погибли или получили ранения», - сообщило изданию должностное лицо из ФРГ. «Они (украинская сторона) не делятся с нами информацией, потому что они нам не доверяют», - уточнил чиновник.

Как писал сайт KP.RU, 21 декабря 2022 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на поставки оружия Украине странами Запада потрачено порядка 97 миллиардов долларов. Однако несмотря на это ВСУ понесли большие потери, уточнил он.

7 марта 2023 года Сергей Шойгу заявил, что потери украинских войск в феврале увеличились более чем на 40% по сравнению с январем. Они превысили 11 тысяч человек.

В феврале Шойгу сообщал, что за январь 2023 года Киев потерял 6,5 тысячи военных. Тогда же за месяц Украина лишилась 26 самолетов, 7 вертолетов, 208 дронов, 341 танка, 40 машин РСЗО.

Как отмечали иностранные разведки, ВСУ несут колоссальные потери. В конце ноября прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина потеряла более 100 тысяч солдат. Это вызвало скандал и сообщение быстро изменили, убрав цифры.