Премьер Британии призвал Запад ускорить и увеличить военную помощь Киеву Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в интервью телеканалу NBC призвал «ускорить и увеличить» западную военную помощь Киеву.

«Я думаю, прямо сейчас важно, чтобы мы ускорили и интенсифицировали нашу поддержку Украины», - сказал Сунак.

По его словам, «то, как западные страны повели себя в конфликте на Украине, являлось оптимальным вариантом действий.

Премьер добавил, что поставки вооружений из Китая в Россию, стали бы «очень тревожным и опасным развитием событий».

Как писал сайт KP.RU, 11 марта 2023 года Риши Сунак заявил, что предоставление Киеву ресурсов, в том числе вооружений, является для Запада приоритетом на сегодняшний день. По мнению премьера, поставки оружия должны якобы укрепить позиции Киева в случае переговоров по украинскому конфликту.

Читатели британского издания Daily Mail выразили резкое несогласие с позицией своего премьера. У них вызвало удивление, как можно выступать за решение конфликта путем переговоров и в то же время накачивать Украину оружием.

Один из читателей отметил, что конфликт на Украине закончится тогда, когда такую команду Киеву даст Белый дом.

При этом читателиподчеркнули, что Россия ясно обозначила свою готовность к решению украинского конфликта дипломатическим путем.