NYP: США не смогут неограниченно печатать доллары из-за антироссийских санкций Фото: REUTERS

Антироссийские санкции приводят к отказу многих стран от доллара, об этом написал обозреватель New York Post Джей Ньюман.

«Отказ от доллара нанесет мощный удар по позиции Америки на международной арене», - сообщил Ньюман.

Журналист подчеркнул, что «эпоха, когда можно было печатать неограниченное количество долларов, может подойти к концу, а с ней в прошлом останется наша возможность дешево покупать иностранные товары».

Автор отметил, что более ста стран не поддержали антироссийские меры со стороны Запада, из-за чего возникают экономические коалиции, использующие иные валюты для реализации товаров.

«Отсутствие альтернативы доллару, о котором говорили западные аналитики, оказалось иллюзорным», - пояснил обозреватель.

Как писал сайт KP.RU, 23 марта 2022 года президент России Владимир Путин принял решение продавать газ в недружественные страны за российские рубли.

«Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», - сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что совершенно очевидно, что поставлять наши товары в европейские страны и США и получать оплату в долларах и евро не имеет никакого смысла.

Сразу после заявления Путина о переходе на рублевые расчеты курс доллара на Московской бирже опустился ниже 100 рублей впервые с 3 марта 2022 года.