NYP: США не смогут неограниченно печатать доллары из-за антироссийских санкций
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Антироссийские санкции приводят к отказу многих стран от доллара, об этом написал обозреватель New York Post Джей Ньюман.
«Отказ от доллара нанесет мощный удар по позиции Америки на международной арене», - сообщил Ньюман.
Журналист подчеркнул, что «эпоха, когда можно было печатать неограниченное количество долларов, может подойти к концу, а с ней в прошлом останется наша возможность дешево покупать иностранные товары».
Автор отметил, что более ста стран не поддержали антироссийские меры со стороны Запада, из-за чего возникают экономические коалиции, использующие иные валюты для реализации товаров.
«Отсутствие альтернативы доллару, о котором говорили западные аналитики, оказалось иллюзорным», - пояснил обозреватель.
Как писал сайт KP.RU, 23 марта 2022 года президент России Владимир Путин принял решение продавать газ в недружественные страны за российские рубли.
«Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», - сказал Владимир Путин.
Президент отметил, что совершенно очевидно, что поставлять наши товары в европейские страны и США и получать оплату в долларах и евро не имеет никакого смысла.
Сразу после заявления Путина о переходе на рублевые расчеты курс доллара на Московской бирже опустился ниже 100 рублей впервые с 3 марта 2022 года.